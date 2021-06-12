«Фенербахче» предложил 2-летний контракт экс-тренеру дортмундской «Боруссии» Фавру

63-летний швейцарский специалист Люсьен Фавр, ранее возглавлявший дортмундскую «Боруссию», получил предложение от турецкого «Фенербахче», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

«Фенербахче» предложил тренеру двухлетний контракт. Стороны ведут переговоры.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата Турции «Фенербахче» занял третье место в турнирной таблице, набрав 82 очка в 40 турах и примет участие в квалификации Лиги Европы. Чемпионом стал «Бешикташ», набравший 84 очка.

Ранее интерес к Фавру проявляли «Марсель» и «Лион», однако специалист не захотел возглавлять команду по ходу сезона. Люсьен покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привёл команду к победе в Суперкубке Германии.