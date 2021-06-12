«Фенербахче» предложил 2-летний контракт экс-тренеру дортмундской «Боруссии» Фавру
Поделиться
63-летний швейцарский специалист Люсьен Фавр, ранее возглавлявший дортмундскую «Боруссию», получил предложение от турецкого «Фенербахче», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
«Фенербахче» предложил тренеру двухлетний контракт. Стороны ведут переговоры.
Напомним, по итогам завершившегося чемпионата Турции «Фенербахче» занял третье место в турнирной таблице, набрав 82 очка в 40 турах и примет участие в квалификации Лиги Европы. Чемпионом стал «Бешикташ», набравший 84 очка.
Ранее интерес к Фавру проявляли «Марсель» и «Лион», однако специалист не захотел возглавлять команду по ходу сезона. Люсьен покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привёл команду к победе в Суперкубке Германии.
Новость по темеЛюсьен Фавр может возглавить «Лион»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
04:12
-
03:53
-
03:42
-
02:59
-
02:26
-
01:32
-
01:20
-
01:08
-
00:57
-
00:53
-
00:50
-
00:38
-
00:35
-
00:15
-
00:09
-
00:05
- 11 июня 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:37
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:12
-
22:59
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:24
-
22:12
-
21:59
-
21:44
-
21:27
-
21:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам