Игрок «Штутгарта», изменивший имя и дату рождения, получил 3-месячную дисквалификацию

Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука, признавшийся, что бывший агент изменил его имя и дату рождения в официальных документах, получил наказание в виде трёхмесячной дисквалификации и штрафа в размере € 30 тыс. Об этом сообщает Goal, ссылаясь на пресс-службу немецкой федерации футбола.



Ранее футболист получил официальные документы из Демократической Республики Конго. Настоящее имя форварда — Силла Катомпа Мвумпа. Он родился 6 октября 1998 года, а не 1999 года, как было заявлено его агентом. Сообщается, что бывший агент Силлы заставил игрока сменить персональные данные, чтобы устроить ему просмотр в «Андерлехте» в 2017 году.



«Всем было ясно, что на Силлу будут наложены санкции со стороны федерации футбола Германии, как и должно быть в соответствии с уставом. При этом в приговоре учтены исключительные обстоятельства его дела. Мы рады, что все вопросы с точки зрения спортивных юридических норм к футболисту исчерпаны», — сообщили в пресс-службе «Штутгарта».

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