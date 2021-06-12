«Это лучшее место для меня?» Мбаппе сомневается в своём будущем в «ПСЖ»

22-летний звёздный нападающий сборной Франции и «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе неожиданно выразил сомнения о продолжении карьеры в нынешнем клубе.



«Мне не обязательно торопиться с принятием решения о будущем. Я должен принять верное решение, которое, безусловно, является трудным. Да, сейчас я нахожусь в таком месте, где я люблю себя, где я чувствую себя хорошо. Но разве это лучшее место для меня? У меня пока нет ответа.



Я знаю, что «ПСЖ» со мной и без меня – не совсем одно и то же для клуба. Но они понимают мои чувства. Наверное, ещё и потому, что знают, что я не буду совершать подлые поступки.



Великий игрок должен являться таковым и за пределами поля, где вы должны понимать, как делать что-то, демонстрируя свой класс», — цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на France Football.



Напомним, Мбаппе стал игроком «ПСЖ» в 2018 году, перейдя из «Монако» за € 145 млн. В прошедшем сезоне он провёл за парижан 47 встреч во всех турнирах, в которых забил 42 мяча и отдал 11 голевых передач.

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