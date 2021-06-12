Луческу: сборная Украины обязательно выйдет из группы на чемпионате Европы

75-летний румынский специалист Мирча Луческу, возглавляющий киевское «Динамо», выразил мнение о перспективах сборной Украины на чемпионате Европы – 2020.

«Украина на данный момент достаточно конкурентоспособная команда, в ней много игроков, которые представляют важные клубы Западной Европы, к примеру, вся атакующая линия, а в защите есть игроки из чемпионата Украины.

В целом это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они обязательно выйдут из группы», — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.