Луческу: сборная Украины обязательно выйдет из группы на чемпионате Европы

75-летний румынский специалист Мирча Луческу, возглавляющий киевское «Динамо», выразил мнение о перспективах сборной Украины на чемпионате Европы – 2020.
«Украина на данный момент достаточно конкурентоспособная команда, в ней много игроков, которые представляют важные клубы Западной Европы, к примеру, вся атакующая линия, а в защите есть игроки из чемпионата Украины.
В целом это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они обязательно выйдут из группы», — цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.
13 июня 2021 года в матче группы С Евро-2020 на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме сборная Нидерландов примет команду Украины. Начало матча запланировано на 22:00 мск. В группе С также сыграют сборные Австрии и Северной Македонии. Матчи этой группы пройдут в Амстердаме и Бухаресте.
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