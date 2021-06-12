Эффектный дриблинг Чалханоглу и яркий пас его партнёра по сборной Турции в матче с Италией

Вчера, в пятницу, 11 июня, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 сборная Турции встретилась с национальной командой Италии. Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев.
В одном из эпизодов встречи 27-летний атакующий полузащитник сборной Турции и итальянского «Милана» Хакан Чалханоглу продемонстрировал эффектную работу с мячом и отдал передачу партнёру Кенану Караману, который спустя несколько секунд вернул мяч Хакану, отдав передачу, прошедшую между ног у одного из игроков сборной Италии. Этот момент удостоился награды «Мастерство дня» от пресс-службы УЕФА в «Твиттере».
Видео доступно в «Твиттере» УЕФА. Права на видео принадлежат UEFA.
Сборная Италии набрала первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. Сегодня, 12 июня, состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.
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