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Бильбао получит финалы Лиги Европы и женской ЛЧ вместо матчей Евро

Бильбао получит финалы Лиги Европы и женской ЛЧ вместо матчей Евро
Кирилл Горбачинский
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Один из ближайших финалов Лиги Европы и женской Лиги чемпионов пройдет в Бильбао. Об этом сообщил мэр города Хуан Мари Абурто на своей странице в «Твиттере». Кроме того, УЕФА выплатит городу компенсацию в размере € 1,3 млн.

Изначально Бильбао должен был принять три матча Евро-2020, но не смог из-за жёстких карантинных ограничений в регионе.

Евро-2020 стартовал 11 июня в Риме матчем Турция — Италия. Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Италия набрала первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. 12 июня состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.

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