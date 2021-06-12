Бильбао получит финалы Лиги Европы и женской ЛЧ вместо матчей Евро

Один из ближайших финалов Лиги Европы и женской Лиги чемпионов пройдет в Бильбао. Об этом сообщил мэр города Хуан Мари Абурто на своей странице в «Твиттере». Кроме того, УЕФА выплатит городу компенсацию в размере € 1,3 млн.
Изначально Бильбао должен был принять три матча Евро-2020, но не смог из-за жёстких карантинных ограничений в регионе.
Евро-2020 стартовал 11 июня в Риме матчем Турция — Италия. Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Италия набрала первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. 12 июня состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.
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