Источник: «Аталанта» договорилась с Копмейнерсом о пятилетнем контракте
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Полузащитник «АЗ Алкмар» Тён Копмейнерс близок к переходу в «Аталанту». Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб из Бергамо предложил за 23-летнего нидерландского полузащитника € 15 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. При этом «Алкмар» хочет получить около € 20 млн. Сообщается, что «Аталанта» уже договорилась с игроком о контракте до 2026 года.
Копмейнерсом ранее интересовался «Спартак». Московский клуб хотел приобрести футболиста в декабре 2020 года, но стороны не смогли прийти к соглашению.
В прошедшем сезоне Копмейнерс провёл за «АЗ» 40 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал семь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16,5 млн.
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