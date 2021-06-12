Вентура: думаю, Италия попадёт в четвёрку лучших на Евро

Бывший тренер сборной Италии Джампьеро Вентура оценил шансы национальной команды на успешное выступление на чемпионате Европы.

«Манчини проделал отличную работу. Теперь ему не хватает только вишенки на торте. Италия могла подняться только после того, как достигла дна, но это было нелегко. Манчини заслуживает похвалы за доверие многим молодым игрокам, которые стали краеугольными камнями этой команды.

Думаю, Италия попадёт в четвёрку лучших на Евро-2020. Франция останется фаворитом, но Италия будет среди главных действующих лиц. У Англии есть Фоден, у Франции есть Мбаппе, а у Бельгии есть Лукаку, и это всего лишь три важных игрока», — цитирует Вентуру La Gazzetta dello Sport.

Соперники итальянцев на групповом этапе — Турция, Уэльс и Швейцария. Первый матч команда Роберто Манчини провела против турок и выиграла 3:0.