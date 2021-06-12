«Фулхэм» отказал «Динамо» в трансфере Митровича

Нападающий «Фулхэма» Александр Митрович попал в сферу интересов «Динамо». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, московский клуб предложил за 26-летнего серба € 18,5 млн, однако получил отказ. Лондонцы намерены сохранить форварда даже после вылета в Чемпионшип.

В завершившемся сезоне Митрович провёл 31 матч за «Фулхэм», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает сербского игрока в € 16 млн.

Ранее стало известно, что «Динамо» отпустило в аренду в «Ростов» форварда Николая Комличенко на один сезон с правом выкупа. Кроме того, в июне сообщалось, что «Динамо» договорилось с «Миланом» о переходе полузащитника Диего Лаксальта за € 3,5 млн.