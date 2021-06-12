Дзамбротта: сборная Италии выглядела остро и уверенно на протяжении всего матча с Турцией

Бывший игрок сборной Италии, чемпион мира — 2006 Джанлука Дзамбротта поделился впечатлениями от победы итальянцев над Турцией со счётом 3:0 в матче-открытии Евро-2020.

«Сборная Италии продемонстрировала именно те качества, которые мы и ожидаем от Манчини. Она выглядела остро и уверенно на протяжении всего матча. Сегодня была заметна разница в психологическом настрое команд.



Прекрасный первый шаг вперёд! С нетерпением все вместе будем ждать следующего матча сборной Италии!» — приводит слова Дзамбротты пресс-служба УЕФА.

11 июня состоялся матч-открытие Евро-2020 между сборными Италии и Турции, в котором итальянцы разгромили турок со счётом 3:0 и возглавили группу А, в которой также выступают Швейцария и Уэльс. Голы на свой счёт записали нападающие Италии Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Также во встрече был забит автогол, автором которого стал защитник Турции Мерих Демирал.