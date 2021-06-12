Бельгия — Россия: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1»

Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.
В этот же день состоится матч Дания — Финляндия. Эти сборные являются соперниками России и Бельгии по группе. Встреча пройдёт в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен», начало игры — в 19:00 мск. Транслировать встречу будет телеканал «Матч ТВ».
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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