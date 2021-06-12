Губерниев оценил работу Слуцкого на матче-открытии Евро-2020

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в качестве комментатора на матче-открытии Евро-2020 между сборными Италии и Турции.



«Слуцкий, кстати, очень здорово отработал на Первом канале!!! Прислушался к критике и советам признанного мастера эфира…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Российский тренер будет также комментировать один из полуфиналов Евро на Первом канале.

11 июня состоялся матч-открытие Евро-2020 между сборными Италии и Турции, в котором итальянцы разгромили турок со счётом 3:0 и возглавили группу А, в которой также выступают Швейцария и Уэльс. Голы на свой счёт записали нападающие Италии Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Также во встрече был забит автогол, автором которого стал защитник Турции Мерих Демирал.