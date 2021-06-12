Салихова: Газизов обещал бесплатно привести Чалханоглу в «Спартак». Эх, не дали доработать
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, сообщила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов обещал привести в клуб полузащитника «Милана» и сборной Турции Хакана Чалханоглу.
«Шамиль Газизов с Нариманом Акавовым обещали Чалханоглу зимой свободным агентом привести. Бесплатно! Эх, не дали ему доработать», — написала Салихова в своём телеграм-канале.
Напомним, Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за леверкузенский «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн. На данный момент полузащитник выступает в составе сборной Турции на чемпионате Европы. Накануне в стартовом матче турнира турецкая команда проиграла сборной Италии (0:3).
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