«Арсенал» готов отдать за защитника «Брайтона» около € 50 млн

Лондонский «Арсенал» сделал защитника «Брайтона» и сборной Англии Бена Уайта своей главной трансферной целью и готов заплатить за него € 47-58 млн. Сейчас «канониры» занимаются подготовкой конкретного предложения о трансфере футболиста. Условия контракта с игроком не должны быть проблемой, сообщает The Athletic.



До сих пор между двумя клубами Премьер-лиги не было никаких контактов, но ожидается, что скоро ситуация изменится и «Арсенал» свяжется с «Брайтоном» и сделает предложение о трансфере.



Срок действующего контракта Уайта с «Брайтоном» истекает в 2024 году, однако клуб не будет препятствовать его уходу, если получит хорошее предложение.



Ранее сообщалось, что 23-летним игроком также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».



Напомним, игрок был вызван в сборную Англии вместо защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, который получил травму.

В сезоне-2020/2021 Уайт сыграл за «Брайтон» 39 матчей во всех турнирах.