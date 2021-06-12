Гарет Саутгейт останется во главе сборной Англии до ЧМ-2022
Поделиться
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не будет уволен с поста главного тренера команды, даже если выступление на чемпионате Европы — 2020 окажется неудачным, сообщает The Times.
Футбольная ассоциация Англии довольна результатами работы английского специалиста и полна решимости создать молодую команду с прицелом на выход в финальную часть чемпионата мира в следующем году. В руководстве ассоциации полагают, что матч чемпионата Европы — 2020 с Хорватией (13 июня) не должен рассматриваться как показатель развития сборной.
Сборная Англии нацелена минимум на полуфинал Евро-2020, однако если она попадёт в плей-офф на сильного соперника, такого как команда Португалии, то Футбольная ассоциация Англии не будет требовать победы.
Новость по темеМоуринью выбрал состав сборной Англии на матч с Хорватией
Комментарии
Рекомендуем вам
- 12 июня 2021
-
12:09
-
12:01
-
11:41
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:05
-
11:00
-
10:44
-
10:41
-
10:28
-
10:11
-
10:06
-
10:00
-
09:43
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:00
-
08:36
-
08:16
-
08:00
-
07:54
-
07:18
-
06:56
-
06:17
-
06:00
-
05:58
-
05:37
-
04:54
-
04:35
-
04:12
-
03:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам