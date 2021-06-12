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Гарет Саутгейт останется во главе сборной Англии до ЧМ-2022

Гарет Саутгейт останется во главе сборной Англии до ЧМ-2022
Максим Булычев
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не будет уволен с поста главного тренера команды, даже если выступление на чемпионате Европы — 2020 окажется неудачным, сообщает The Times.

Футбольная ассоциация Англии довольна результатами работы английского специалиста и полна решимости создать молодую команду с прицелом на выход в финальную часть чемпионата мира в следующем году. В руководстве ассоциации полагают, что матч чемпионата Европы — 2020 с Хорватией (13 июня) не должен рассматриваться как показатель развития сборной.

Сборная Англии нацелена минимум на полуфинал Евро-2020, однако если она попадёт в плей-офф на сильного соперника, такого как команда Португалии, то Футбольная ассоциация Англии не будет требовать победы.

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