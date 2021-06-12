История и статистика личных встреч сборных Бельгии и России

Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборные России и Бельгии встречались друг с другом семь раз. В пяти матчах победу одержала бельгийская команда, ещё две встречи завершились вничью. Самый результативный матч команды провели в марте 2017 года. Товарищеская игра завершилась со счётом 3:3. Самую крупную победу бельгийцы одержали в ноябре 2019 года в матче отборочного турнира Евро-2020, прошедшем в Санкт-Петербурге, разгромив российскую команду со счётом 4:1.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.