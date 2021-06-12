Хавбек «Урала» Калинин перешёл в «Ростов»
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«Ростов» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Урала» Игоря Калинина. Контракт 25-летнего футболиста с ростовским клубом рассчитан на пять лет.
«Добро пожаловать в «Ростов»!» — говорится в сообщении.
Калинин — воспитанник мариупольского «Ильичёвца». Ранее полузащитник выступал за такие клубы, как «Заря», «Звезда», «Волгарь», «Краснодар», «Рубин», «Динамо» и другие команды. В минувшем сезоне Калинин принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.
«Ростов» в 30 матчах набрал 43 очка и занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2020/2021. «Урал» (34) завершил сезон на 12-м месте. Чемпионом страны стал «Зенит» (65).
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