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Андрей Аршавин назвал максимум сборной России на Евро-2020

Андрей Аршавин назвал максимум сборной России на Евро-2020
Максим Пахомов
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

«Выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На ЧМ-2018 перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без везения успеха не добиться.

Я буду послом ФИФА на матче Бельгия — Россия. Ничья будет хорошим результатом. Всё-таки бельгийцы намного сильнее. Что касается финнов, то они изначально кажутся аутсайдерами, а с датчанами поборемся. У Дании вообще сильная команда? Да? Если бы Евро проходил спустя год после мундиаля — в 2019-м, то ждали бы (многого от сборной. — Прим. «Чемпионата»). А сейчас прошло много времени. За это время мы не вышли из группы в Лиге наций», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Полностью интервью с Аршавиным о сборной России читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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