Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых. Новое соглашение 32-летнего футболиста с «Динамо» рассчитано на один год.

Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2007 по 2016 год. С красно-белыми трижды становился серебряным призёром чемпионата России. В дальнейшем Сергей выступал за махачкалинский «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году перешёл в «Динамо». В минувшем сезоне Паршивлюк принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.

Московское «Динамо» в 30 матчах набрало 50 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Зенит» (65).