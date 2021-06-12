Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк продлил контракт с московским клубом, сообщает пресс-служба бело-голубых. Новое соглашение 32-летнего футболиста с «Динамо» рассчитано на один год.
Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2007 по 2016 год. С красно-белыми трижды становился серебряным призёром чемпионата России. В дальнейшем Сергей выступал за махачкалинский «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году перешёл в «Динамо». В минувшем сезоне Паршивлюк принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.
Московское «Динамо» в 30 матчах набрало 50 очков и заняло седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал «Зенит» (65).
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