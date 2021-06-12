Головин сравнил состав сборной России на Евро-2016 с нынешним
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Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин сравнил нынешний состав национальной команды с составом, выступавшим на Евро-2016. Тогда Россия сыграла вничью с Англией (1:1) и проиграла сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3), заняв последнее, четвёртое место в своей группе.
«Как минимум хуже мы не стали, это точно. Прогресс есть, особенно в тактике. У нас теперь много разных вариантов, и это тоже поможет. Все уже адаптировались, пока мы играли квалификацию к этому чемпионату Европы и к чемпионату мира. Тактически прибавили», — приводит слова Головина официальный сайт УЕФА.
Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 22:00 мск.
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