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Лучший ассистент «АЗ» интересен «Краснодару». За него хотят € 12 млн

Лучший ассистент «АЗ» интересен «Краснодару». За него хотят € 12 млн
Максим Булычев
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Шведский полузащитник нидерландского «АЗ» Йеспер Карлссон попал в сферу интересов нескольких европейских клубов. 22-летним футболистом интересуется «Краснодар». Также за ним следят «Валенсия», «Штутгарт»,«Метц», «Наполи» и «Болонья». «АЗ» оценивает его в примерно в € 12 млн, сообщает Fotboll Direkt.

Карлссон заключил с «АЗ» пятилетний контракт, который истекает летом 2025 года. Переход шведа на данный момент является вторым по величине трансфером клуба.

В сезоне-2020/2021 «АЗ» занял третье место в чемпионате Нидерландов, а Карлссон провёл 39 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять голевых передач, став лучшим ассистентом клуба. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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Источник: «Аталанта» договорилась с Копмейнерсом о пятилетнем контракте
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