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Болельщики сборной Италии радуются победе в матче Евро-2020 с Турцией. Видео

Болельщики сборной Италии радуются победе в матче Евро-2020 с Турцией. Видео
Диана Валавичюте
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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Турции встретилась с национальной командой Италии. Матч-открытие Евро состоялся на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился со счётом 3:0 в пользу итальянцев. Обслуживала встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Болельщики итальянской команды следили за ходом встречи в Риме и эмоционально отреагировали на победу своей сборной.

Сборная Италии владела игровым преимуществом на протяжении всего матча. Счёт вполне закономерно открыли именно итальянцы. На 53-й минуте мяч в свои ворота отправил турецкий защитник Мерих Демирал. Преимущество итальянцев на 66-й минуте удвоил Чиро Иммобиле, который оказался первым на добивании после удара Спинаццолы. Третий гол сборной Италии на 79-й минуте забил Лоренцо Инсинье. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу национальной команды Италии.

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