Уэльс — Швейцария: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00

Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Уэльса и Швейцарии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.



Напомним, в группе A, помимо валлийцев и швейцарцев, выступят национальные команды Бельгии и России.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.