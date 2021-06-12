Уэльс — Швейцария: онлайн-трансляция матча чемпионата Европы начнётся в 16:00

Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Уэльса и Швейцарии. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.
Напомним, в группе A, помимо валлийцев и швейцарцев, выступят национальные команды Бельгии и России.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 12 июня 2021
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:18
-
13:13
-
13:10
-
13:04
-
13:01
-
13:00
-
12:59
-
12:54
-
12:40
-
12:33
-
12:23
-
12:09
-
12:01
-
11:41
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:05
-
11:00
-
10:44
-
10:41
-
10:28
-
10:11
-
10:06
-
10:00
-
09:43
-
09:42
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:00