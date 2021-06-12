Малафеев: Бельгия в другой весовой категории. За два матча Россия пропустила от них семь

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией.

«Я, как и любой болельщик нашей команды, буду верить в то, что наша сборная сможет доставить хлопоты бельгийцам и отнять у конкурента очки. Давайте говорить откровенно, сборная Бельгии находится в другой весовой категории. Статистика последних двух матчей против этой сборной говорит сама за себя. Наша сборная забила дважды и пропустила семь мячей. Я рассчитываю увидеть достойную игру от нашей команды, а какой будет исход, мы узнаем с вами ближе к полуночи», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Соперниками Бельгии и России по группе являются национальные команды Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня.