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Аршавин: я против иностранцев в сборной России. Выбрал бы Анюкова, а не Фернандеса

Аршавин: я против иностранцев в сборной России. Выбрал бы Анюкова, а не Фернандеса
Максим Пахомов
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от состава национальной команды на Евро-2020.

«Меня состав обрадовал. Не ожидал, что у Черчесова появятся новые люди. Не вызвал Гильерме, хотя он играл лучше, чем тогда, когда вызывался. Да, это немножко странно, но, с другой стороны, я против иностранцев в сборной России. Выбор между Заболотным и Смоловым — тренерское решение. Это дело вкуса и нюансов.

Почему я против Фернандеса в сборной России? Я бы хотел как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против. Условно, предложили бы мне Марио вместо Анюкова, я бы сказал, что пусть играет Анюков», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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