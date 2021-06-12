Аршавин: я против иностранцев в сборной России. Выбрал бы Анюкова, а не Фернандеса
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от состава национальной команды на Евро-2020.
«Меня состав обрадовал. Не ожидал, что у Черчесова появятся новые люди. Не вызвал Гильерме, хотя он играл лучше, чем тогда, когда вызывался. Да, это немножко странно, но, с другой стороны, я против иностранцев в сборной России. Выбор между Заболотным и Смоловым — тренерское решение. Это дело вкуса и нюансов.
Почему я против Фернандеса в сборной России? Я бы хотел как болельщик и игрок, чтобы в сборной выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я бы был против. Условно, предложили бы мне Марио вместо Анюкова, я бы сказал, что пусть играет Анюков», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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