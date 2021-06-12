Сычёв: верю в победу России в матче с Бельгией. Хотелось бы занять второе место в группе

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Бельгией.
«Бельгия будет играть без Де Брёйне, Витселя. Матч идёт 90 минут, все расклады разбиваются об эти 90 минут здесь и сейчас. Если в этот момент наши сыграют на максимуме, а у бельгийцев пойдёт что-то не так. Мы оптимисты или нет? Надо верить. Я верю в сегодняшнюю победу.
Оптимальным будет занять любое место, которое позволит нашей сборной выйти дальше Но, конечно, хотелось бы занять второе место. А дальше, поживём — увидим. Давайте поступательно мечтать», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч Бельгия — Россия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Соперниками Бельгии и России по группе являются национальные команды Дании и Финляндии, которые также проведут матч сегодня.
- 12 июня 2021
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