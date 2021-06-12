Аршавин: обидно за Кокорина – не понимаю, почему он не раскрылся. Может, из-за головы

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил талант форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и поделился впечатлением от игры полузащитника «Динамо» и молодёжной сборной России Арсена Захаряна.
«Захарян 17 лет играет в РПЛ. Я в 17 лет ещё за школу бегал. Большой талант. Не знаю, круче ли он Кокорина – Саша очень большого таланта. Обидно за него – не понимаю, почему так случилось, что он не раскрылся. Может, из-за головы – но у нас всё из-за головы. Талант у Кокорина был огромный. Что касается Захаряна, то он быстрый, лёгкий, может обыгрывать, принимает правильные решения», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Александр Кокорин сыграл за «Фиорентину» 4 матча за полгода и не отметился ни одним результативным действием.
- 12 июня 2021
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