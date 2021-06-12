Андрей Аршавин сравнил нынешнюю сборную России с командой 2008 года

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от нынешнего состава сборной России на Евро-2020 и сравнил его с составом национальной команды на Евро-2008.
«Нынешняя сборная в более прагматичный футбол играет. Мы были более бесшабашными. Сейчас акцент на надёжность и дисциплину, а у нас — на азарт, хаос и как пойдёт. По каким вещам можно сказать, что уровень нашего футбола упал? Даже на сборную России смотришь — в нашей сборной эти футболисты просто не играли бы. Плюс упал уровень легионеров.
Считаю ли, что из этой сборной никто бы не попал даже в 23 игрока на Евро-2008? Не, ну в 23 попал бы Головин, Фернандес, может быть Дзюба. Но взять 11 лучших у них и у нас: не думаю, что Хиддинк бы кого-то заменил в нашей команде. Может, одна-две позиции были бы под сомнением», — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 12 июня 2021
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