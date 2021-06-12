Салихова иронично рассказала о ведении собеседования на должность гендиректора «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в ироничном ключе рассказала, как проходит собеседование на должность генерального директора московского клуба.
«Как проходят собеседования на должность генерального директора в офисе «Спартака»:
— Я буду привозить футболистов по цене в два раза выше их рыночной стоимости!
— Лучше в три раза!
— 25% от стоимости игрока будут принадлежать лично мне!
— Нам и 75% не жалко для хорошего человека!
— Я привезу футболиста и проведу ему фиктивный медицинский осмотр!
— Медосмотр вообще неважен! Везите!
— Не буду согласовать с вами подъёмные, сроки контракта и прочие выплаты по футболисту!
— К чёрту подробности!
— Я ни за что не покажу вам шорт-лист футболистов, вдруг вы начнёте узнавать их реальную трансферную стоимость!
— Будем верить на слово!
— Я буду списывать свои личные расходы как представительские!
— Гостиницы, перелёты в личных целях и охрана — всё за счёт «Спартака». Разрешаем даже баню!
— Коммерческого директора не будет!
— «Нет» коммерческому директору!
— Директора по безопасности не будет!
— «Нет» директору по безопасности!
— Директор по эксплуатации строительных объектов не нужен!
— Справишься сам!
— Академия «Спартака»?!
— Ой, не надо даже заморачиваться!
— «Спартак-2»?!
— Нам не нужны свои выпускники для основы. Пусть играют там до 27, а лучше — до 29 лет! Будем готовить «дядек»!
— Мои друзья-агенты начнут кошмарить ваших футболистов и пытаться переписать самых перспективных на себя!
— Пусть кошмарят! Главное — дружба!
— Я напрочь забуду организовать зимние сборы!
— Не переживай! Борщ в Тарасовке самый вкусный!
— Я не то, чтобы сокращу бюджет клуба, а наоборот, увеличу его!
— Не надо сокращать — мы же не бедные!
— Я буду выпивать на работе каждый вечер виски, приглашая сотрудников составить компанию.
— Да это же тимбилдинг!
— Я буду искать защитника три месяца, потому что Зобнин может играть на любой позиции!
— Да, и вместо Максименко тоже!
— Параллельно я буду заниматься делами другого клуба и пытаться халявно туда загнать ваших футболистов в аренду.
— Конечно, малая Родина всегда в сердце!
— В футболе вы ничего не понимаете, но я покажу вам лучших игроков из «Тоттенхема».
— Да!
— Из «Атлетико».
— Да!
— Из «Барселоны».
— Да!
— Из «Наполи».
— Там же Гаттузо! Но да!
— Из «Байера».
— Да!
— Из «Монако».
— «Монако»? Да-да-да!
— Я пойду на интервью к другу Нобелю и буду рассказывать про «эффективный менеджмент» и самое лучшее трансферное окно в истории клуба!
— Да! И покрась волосы, возьми с собой главного селекционера! Главное, выучите фразы на французском, покажите, что вы космополиты!
— Я ни с кем не договорюсь и после закрытия трансферного окна!
— Ничего страшного! Попробуешь в следующий раз!» — написала Салихова в своём телеграм-канале.
- 12 июня 2021
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