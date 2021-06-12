Салихова иронично рассказала о ведении собеседования на должность гендиректора «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в ироничном ключе рассказала, как проходит собеседование на должность генерального директора московского клуба.

«Как проходят собеседования на должность генерального директора в офисе «Спартака»:



— Я буду привозить футболистов по цене в два раза выше их рыночной стоимости!

— Лучше в три раза!



— 25% от стоимости игрока будут принадлежать лично мне!

— Нам и 75% не жалко для хорошего человека!



— Я привезу футболиста и проведу ему фиктивный медицинский осмотр!

— Медосмотр вообще неважен! Везите!



— Не буду согласовать с вами подъёмные, сроки контракта и прочие выплаты по футболисту!

— К чёрту подробности!



— Я ни за что не покажу вам шорт-лист футболистов, вдруг вы начнёте узнавать их реальную трансферную стоимость!

— Будем верить на слово!



— Я буду списывать свои личные расходы как представительские!

— Гостиницы, перелёты в личных целях и охрана — всё за счёт «Спартака». Разрешаем даже баню!



— Коммерческого директора не будет!

— «Нет» коммерческому директору!



— Директора по безопасности не будет!

— «Нет» директору по безопасности!



— Директор по эксплуатации строительных объектов не нужен!

— Справишься сам!



— Академия «Спартака»?!

— Ой, не надо даже заморачиваться!



— «Спартак-2»?!

— Нам не нужны свои выпускники для основы. Пусть играют там до 27, а лучше — до 29 лет! Будем готовить «дядек»!



— Мои друзья-агенты начнут кошмарить ваших футболистов и пытаться переписать самых перспективных на себя!

— Пусть кошмарят! Главное — дружба!



— Я напрочь забуду организовать зимние сборы!

— Не переживай! Борщ в Тарасовке самый вкусный!



— Я не то, чтобы сокращу бюджет клуба, а наоборот, увеличу его!

— Не надо сокращать — мы же не бедные!



— Я буду выпивать на работе каждый вечер виски, приглашая сотрудников составить компанию.

— Да это же тимбилдинг!



— Я буду искать защитника три месяца, потому что Зобнин может играть на любой позиции!

— Да, и вместо Максименко тоже!



— Параллельно я буду заниматься делами другого клуба и пытаться халявно туда загнать ваших футболистов в аренду.

— Конечно, малая Родина всегда в сердце!



— В футболе вы ничего не понимаете, но я покажу вам лучших игроков из «Тоттенхема».

— Да!

— Из «Атлетико».

— Да!

— Из «Барселоны».

— Да!

— Из «Наполи».

— Там же Гаттузо! Но да!

— Из «Байера».

— Да!

— Из «Монако».

— «Монако»? Да-да-да!



— Я пойду на интервью к другу Нобелю и буду рассказывать про «эффективный менеджмент» и самое лучшее трансферное окно в истории клуба!

— Да! И покрась волосы, возьми с собой главного селекционера! Главное, выучите фразы на французском, покажите, что вы космополиты!



— Я ни с кем не договорюсь и после закрытия трансферного окна!

— Ничего страшного! Попробуешь в следующий раз!» — написала Салихова в своём телеграм-канале.