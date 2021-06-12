Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова иронично рассказала о ведении собеседования на должность гендиректора «Спартака»

Салихова иронично рассказала о ведении собеседования на должность гендиректора «Спартака»
Диана Валавичюте
Комментарии

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в ироничном ключе рассказала, как проходит собеседование на должность генерального директора московского клуба.

«Как проходят собеседования на должность генерального директора в офисе «Спартака»:

— Я буду привозить футболистов по цене в два раза выше их рыночной стоимости!
— Лучше в три раза!

— 25% от стоимости игрока будут принадлежать лично мне!
— Нам и 75% не жалко для хорошего человека!

— Я привезу футболиста и проведу ему фиктивный медицинский осмотр!
— Медосмотр вообще неважен! Везите!

— Не буду согласовать с вами подъёмные, сроки контракта и прочие выплаты по футболисту!
— К чёрту подробности!

— Я ни за что не покажу вам шорт-лист футболистов, вдруг вы начнёте узнавать их реальную трансферную стоимость!
— Будем верить на слово!

— Я буду списывать свои личные расходы как представительские!
— Гостиницы, перелёты в личных целях и охрана — всё за счёт «Спартака». Разрешаем даже баню!

— Коммерческого директора не будет!
— «Нет» коммерческому директору!

— Директора по безопасности не будет!
— «Нет» директору по безопасности!

— Директор по эксплуатации строительных объектов не нужен!
— Справишься сам!

— Академия «Спартака»?!
— Ой, не надо даже заморачиваться!

— «Спартак-2»?!
— Нам не нужны свои выпускники для основы. Пусть играют там до 27, а лучше — до 29 лет! Будем готовить «дядек»!

— Мои друзья-агенты начнут кошмарить ваших футболистов и пытаться переписать самых перспективных на себя!
— Пусть кошмарят! Главное — дружба!

— Я напрочь забуду организовать зимние сборы!
— Не переживай! Борщ в Тарасовке самый вкусный!

— Я не то, чтобы сокращу бюджет клуба, а наоборот, увеличу его!
— Не надо сокращать — мы же не бедные!

— Я буду выпивать на работе каждый вечер виски, приглашая сотрудников составить компанию.
— Да это же тимбилдинг!

— Я буду искать защитника три месяца, потому что Зобнин может играть на любой позиции!
— Да, и вместо Максименко тоже!

— Параллельно я буду заниматься делами другого клуба и пытаться халявно туда загнать ваших футболистов в аренду.
— Конечно, малая Родина всегда в сердце!

— В футболе вы ничего не понимаете, но я покажу вам лучших игроков из «Тоттенхема».
— Да!
— Из «Атлетико».
— Да!
— Из «Барселоны».
— Да!
— Из «Наполи».
— Там же Гаттузо! Но да!
— Из «Байера».
— Да!
— Из «Монако».
— «Монако»? Да-да-да!

— Я пойду на интервью к другу Нобелю и буду рассказывать про «эффективный менеджмент» и самое лучшее трансферное окно в истории клуба!
— Да! И покрась волосы, возьми с собой главного селекционера! Главное, выучите фразы на французском, покажите, что вы космополиты!

— Я ни с кем не договорюсь и после закрытия трансферного окна!
— Ничего страшного! Попробуешь в следующий раз!» — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Новость по теме
Салихова: Газизов обещал бесплатно привести Чалханоглу в «Спартак». Эх, не дали доработать
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021