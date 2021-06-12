Перед матчем-открытием Евро у стадиона вывесили провокационный баннер против Турции

Накануне первого матча Евро-2020, в котором сыграли сборные Италии и Турции, в Риме вывесили провокационный баннер.



Утром у входа стадиона «Олимпико» появился белый баннер с надписью «Турция не Европа», который был размещён представителями итальянской ультраправой группировки, сообщает борющаяся с расизмом и дискриминацией организация FARE.



«Футбол — это любовь, а не ненависть 🙌🏽», — опубликовала сообщение FARE в «Твиттере».

11 июня состоялся матч-открытие Евро-2020 между сборными Италии и Турции. Итальянцы разгромили турок со счётом 3:0 и возглавили группу А, в которой также выступают Швейцария и Уэльс. Голы на свой счёт записали нападающие Италии Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье. Также во встрече был забит автогол, автором которого стал защитник Турции Мерих Демирал.