«Перед сном включал «Игру престолов». Соболев рассказал о подготовке сборной России к Евро

Нападающий сборной России Александр Соболев рассказал о подготовке национальной команды к матчам чемпионата Европы. Сегодня, 12 июня, российская команда сыграет в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией.
«У нас были и двухразовые, и одноразовые тренировки с большой нагрузкой. После них шёл в баню, сидел с ребятами после ужина, а перед сном включал пятый сезон «Игры престолов» — сериал, который очень советовал мне отец, который хвалят все и можно обсудить с любым игроком сборной.
Мне нравятся Старки. Надеюсь, ни для кого не будет спойлером, что их уже не стало. Маленько было их жалко! Плюс нравится матерь драконов Таргариен», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Полностью интервью с Соболевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 12 июня 2021
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