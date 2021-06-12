Соболев рассказал, как «Спартак» попрощался с Тедеско в ресторане

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о прощании с бывшим главным тренером московской команды Доменико Тедеско.
«На стадионе тренера проводили после «Химок», а после Грозного посидели вместе с руководством в ресторане; через три дня я уехал в сборную. На прощании много говорили — про сезон, про команду, про всех нас; так что это было скорее не прощание, а закрытие сезона, где мы поблагодарили за работу Доменико.
С ним было много хороших моментов — не выделю какой-то отдельно. Узнал от него много слов: когда тренер говорит по-английски, ты незаметно для себя подтягиваешь язык, узнаёшь футбольные термины и понимаешь тренера без переводчика. Правда, сам с учителем ещё не занимаюсь — всё никак не могу начать», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
- 12 июня 2021
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