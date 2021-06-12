Уэльс — Швейцария: составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Швейцарии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Уэльса: Уорд, К. Робертс, Родон, Б. Дэвис, Мепам, Моррелл, Аллен, Рэмси, Джеймс, Мур, Бэйл.



Сборная Швейцарии: Зоммер, Мбабу, Эльведи, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Г. Джака, Родригес, Шер, Шакири.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.



Напомним, в группе A, помимо валлийцев и швейцарцев, выступят национальные команды Италии и Турции.