Уэльс — Швейцария: составы команд на матч Евро-2020
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Стали известны стартовые составы сборных Уэльса и Швейцарии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Уэльса: Уорд, К. Робертс, Родон, Б. Дэвис, Мепам, Моррелл, Аллен, Рэмси, Джеймс, Мур, Бэйл.
Сборная Швейцарии: Зоммер, Мбабу, Эльведи, Аканджи, Эмболо, Фройлер, Сеферович, Г. Джака, Родригес, Шер, Шакири.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.
Напомним, в группе A, помимо валлийцев и швейцарцев, выступят национальные команды Италии и Турции.
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