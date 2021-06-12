Соболев: когда Россия обыграла Нидерланды, даже не мечтал, что в будущем поеду на Евро

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился воспоминаниями о чемпионате Европы 2008 года. Напомним, на том турнире сборная России обыграла национальную команду Нидерландов в четвертьфинальном матче со счётом 3:1 и заняла третье место по итогам Евро.

«Помню матч с Англией, когда забил Павлюченко. И Евро-2008, во время которого я был в спортивном детском лагере под Барнаулом. Тренер разрешал смотреть матчи глубокой ночью, так что игру с голландцами видел целиком. Правда, сильно радоваться запрещали — тренер ругался, если мы шумели. Что ещё запомнил? Что мы вышли в полуфинал Евро, что все говорили об Аршавине, который тогда был в полном порядке. Тогда даже не мечтал о том, что в будущем поеду на Евро», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.