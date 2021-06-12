Матыцин: от сборной России ждём только победы и максимальной отдачи

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020 и от проведения турнира в Санкт-Петербурге.
«От сборной всегда ждём только победы и максимальной отдачи. Будем надеяться, что счастье будет на нашей стороне. За нас энергетика болельщиков. У нас есть проблемы с составом, но и у бельгийцев они есть. Игра покажет. У кого будет больше желания, у кого будет лучше психологическая подготовка, тот и выиграет. Надеемся на победу. Хорошим результатом на турнире станет максимально возможное количество побед.
Сегодня праздник, гордимся, что он состоялся в непростых условиях. У Питера на три матча больше, это подтверждение нашего авторитета. Я не вижу разницы с атмосферой во время чемпионата мира. Настроение по лицам ещё лучше, с большой радостью и энергией приходят люди, переживают за команду», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 12 июня 2021
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:51
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:18
-
13:13
-
13:10
-
13:04