Матыцин: от сборной России ждём только победы и максимальной отдачи

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020 и от проведения турнира в Санкт-Петербурге.

«От сборной всегда ждём только победы и максимальной отдачи. Будем надеяться, что счастье будет на нашей стороне. За нас энергетика болельщиков. У нас есть проблемы с составом, но и у бельгийцев они есть. Игра покажет. У кого будет больше желания, у кого будет лучше психологическая подготовка, тот и выиграет. Надеемся на победу. Хорошим результатом на турнире станет максимально возможное количество побед.



Сегодня праздник, гордимся, что он состоялся в непростых условиях. У Питера на три матча больше, это подтверждение нашего авторитета. Я не вижу разницы с атмосферой во время чемпионата мира. Настроение по лицам ещё лучше, с большой радостью и энергией приходят люди, переживают за команду», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.