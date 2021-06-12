Соболев — о сезоне «Спартака»: результат достойный. У нас суперколлектив

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев поделился мнением об итогах сезона-2020/2021 для московской команды.

«Задачу выполнили — попали в квалификацию Лиги чемпионов. У нас суперколлектив, одна семья, где все друг другу делают приятно. Физиотерапевты нас быстро восстанавливают, повара вкусно кормят, массажисты разрабатывают ноги, а мы побеждаем.



Мы потеряли шесть очков в матчах с «Локомотивом» и «Уфой», но в остальном удачно провели концовку, результат достойный. Для меня сезон неплохой, но и не отличный. Из-за травмы выходил в основе только на половину игр. Хочу больше!



Самые запоминающиеся моменты — когда переломили домашний матч с «Химками» и добились результата с «Ахматом». Тедеско в Грозном сел на пол в углу раздевалки и сказал: «Кто не верит, что мы отыграемся, того заменю». Я, как и он, верил, что забьём. Что произошло с «Уфой»? Тяжело сказать. Видимо, подумали, что такого соперника мы обязаны обыграть дома, присутствовала расслабленность», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.