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Мбаппе: я создаю больше всего опасных моментов в Европе, но пока не забиваю больше всех

Мбаппе: я создаю больше всего опасных моментов в Европе, но пока не забиваю больше всех
Диана Валавичюте
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Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о деталях работы с главным тренером парижан Маурисио Почеттино.

«Мы проделали большую работу с Почеттино. Мне пришлось адаптировать свой стиль, научиться замедляться перед воротами, чтобы лучше контролировать ситуацию. На тренировках мы выделили зону, из-за пределов которой я не могу бить по воротам, так как угол уменьшается и я подхожу слишком близко к вратарю. Это начинает приносить свои плоды.

Я не говорю, что начинаю резко тормозить. Никто о таком меня не просил. Я лишь научился управлять своим темпом. Снижение скорости позволяет мне лучше прицелиться, прежде чем я нанесу удар. Я, пожалуй, тот игрок, который создаёт больше всего опасных моментов в Европе. Но я пока не тот игрок, который забивает больше всех. Почеттино сказал, что если я смогу реализовать эти моменты, то завершу сезон с более чем 60 голами в активе», — приводит слова Мбаппе France Football.

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