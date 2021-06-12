Мбаппе: я создаю больше всего опасных моментов в Европе, но пока не забиваю больше всех

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о деталях работы с главным тренером парижан Маурисио Почеттино.



«Мы проделали большую работу с Почеттино. Мне пришлось адаптировать свой стиль, научиться замедляться перед воротами, чтобы лучше контролировать ситуацию. На тренировках мы выделили зону, из-за пределов которой я не могу бить по воротам, так как угол уменьшается и я подхожу слишком близко к вратарю. Это начинает приносить свои плоды.



Я не говорю, что начинаю резко тормозить. Никто о таком меня не просил. Я лишь научился управлять своим темпом. Снижение скорости позволяет мне лучше прицелиться, прежде чем я нанесу удар. Я, пожалуй, тот игрок, который создаёт больше всего опасных моментов в Европе. Но я пока не тот игрок, который забивает больше всех. Почеттино сказал, что если я смогу реализовать эти моменты, то завершу сезон с более чем 60 голами в активе», — приводит слова Мбаппе France Football.