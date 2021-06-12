Мбаппе: я создаю больше всего опасных моментов в Европе, но пока не забиваю больше всех

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о деталях работы с главным тренером парижан Маурисио Почеттино.
«Мы проделали большую работу с Почеттино. Мне пришлось адаптировать свой стиль, научиться замедляться перед воротами, чтобы лучше контролировать ситуацию. На тренировках мы выделили зону, из-за пределов которой я не могу бить по воротам, так как угол уменьшается и я подхожу слишком близко к вратарю. Это начинает приносить свои плоды.
Я не говорю, что начинаю резко тормозить. Никто о таком меня не просил. Я лишь научился управлять своим темпом. Снижение скорости позволяет мне лучше прицелиться, прежде чем я нанесу удар. Я, пожалуй, тот игрок, который создаёт больше всего опасных моментов в Европе. Но я пока не тот игрок, который забивает больше всех. Почеттино сказал, что если я смогу реализовать эти моменты, то завершу сезон с более чем 60 голами в активе», — приводит слова Мбаппе France Football.
- 12 июня 2021
-
16:40
-
16:34
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:51
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:25
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:44
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:22
-
14:12
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:28
-
13:22
-
13:18
-
13:13
-
13:10
-
13:04