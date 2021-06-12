Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова: за последние 15 лет из успешных менеджеров могу выделить только Бабаева

Салихова: за последние 15 лет из успешных менеджеров могу выделить только Бабаева
Максим Булычев
Комментарии

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, недавно вышедшая из совета директоров клуба, поделилась мнением об уровне российских футбольных менеджеров.

«За последние 15 лет из успешных футбольных менеджеров в России я могу выделить только Романа Бабаева, который стабильно и понятно работает. Подобие правильной системы функционирования клуба стараются построить в Казани, но если копнуть глубже, то их система также имеет свои сугубо русские специфичные структурные характеристики.

Неудивительно, что внутри европейского рынка больше знают наших агентов, а не менеджеров, хотя должно быть совершенно наоборот. Уровень спортивных менеджеров в стране напрямую зависит от уровня развития вида спорта, в котором он работает. Кто вообще бы знал наших спортивных и генеральных директоров на европейском футбольном рынке, если б не русские владельцы клубов?
Чаще наши профи просто покупают игроков, засыпая их деньгами, а продавать в Европу русских — это сегодня безнадёжное занятие. Конкурентоспособных футболистов в нашей стране 4-5 человек. Я бы хотела разобраться, почему украинским клубам удаётся выступать без позора в еврокубках. Что они делают лучше? Может, у нас создаются слишком тепличные условия для единственной команды? Мы уже потеряли прямой выход в Лигу чемпионов со второго места благодаря блестящим выступлениям.

Всё больше и больше убеждаюсь, что наш футбол — продукт сугубо внутреннего потребления, и в этом смысле вряд ли что-то изменится в лучшую сторону в ближайшее время, если мы не будет привлекать иностранных специалистов. С нашими-то, увы, всё понятно», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

Новость по теме
«У меня бы по стадиону летали за такое». Зарема Салихова о проколах медиаотдела «Спартака»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021