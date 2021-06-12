Бельгийский журналист: мы на две ступени выше России, должны выиграть

Журналист Belgium Agency Жюльен Дюбуа поделился ожиданиями от матча сборной Бельгии со сборной России на Евро-2020.

«Мы на две ступени выше России, должны выиграть. У нас команда сильнее. Я знаю Дзюбу, Головина, Марио Фернандеса. Но вы потеряли много опытных игроков в защитной линии: потеряли Игнашевича, ушёл Акинфеев. У нас будет две больших потери: Де Брёйне и Витсель. Я думаю, что Азар тоже не выйдет в старте. Возможно, появится по ходу встречи, если будет нужен.



Против Дзюбы у нас было два сложных матча, но у нас три защитника, которые смогут его сдержать на угловых и остальных промежутках игры. Но он всегда опасен, хотя для наших защитников это не самый тяжёлый противник в карьере. Мы сможем его остановить.



Я не боялся ехать в Россию. Здесь такой же коронавирус, как и в Бельгии. Абсолютно никакой разницы. Носим маски, относимся ко всему с пониманием. Мы хотим освещать Евро, поэтому спокойно поехали в Россию. Сидим в отеле, ходим только на предматчевые мероприятия», — сказал Дюбуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.