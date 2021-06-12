Бельгийский журналист: шансы у России только на 1/8 Евро. Ваша сила в Черчесове
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Журналист Belgium Agency Жюльен Дюбуа высказался о шансах сборной России на Евро-2020.
«У нас есть шансы выиграть Евро. Шансы России только в том, чтобы выйти в 1/8, а там — как повезёт. Но Бельгия и Дания сильнее вашей сборной. У игроков больше опыта, к тому же, большая проблема, что только Головин и Черышев играют в европейских чемпионатах. Это реально проблема, игроки не знают, что такое играть в больших клубах, что такое играть против топ-клубов. Этого может не хватать на Евро.
Ваша сила в Черчесове, он грамотный тренер. Но Мартинес тоже очень умный тренер. Мы уже дважды играли с Россией, наша команда не испытала больших проблем, русские не смогли нас удивить», — сказал Дюбуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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