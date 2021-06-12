«Монако» поддержал Головина перед матчем с Бельгией

Пресс-служба «Монако» в «Твиттере» поддержала полузащитника команды и сборной России Александра Головина в преддверии матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 со сборной Бельгии.
Монегаски опубликовали фото Александра. «Сегодня большая игра», — подписали снимок в «Монако».
Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 12 июня 2021
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