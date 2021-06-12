Дания — Финляндия: стартовые составы команд на матч Евро

Стали известны стартовые составы сборных Дании и Финляндии на матч 1-го тура чемпионата Европы 2020 года.
Дания: Шмейхель, Кьер, Меле, А. Кристенсен, Дилейни, Эриксен, Васс, Винн, Хейбьерг, Ю. Поульсен, Брайтвайт.
Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Спарв, Уронен, Похьянпало, Райтала, Пукки.
Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.
Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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