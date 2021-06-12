Дания — Финляндия: стартовые составы команд на матч Евро

Стали известны стартовые составы сборных Дании и Финляндии на матч 1-го тура чемпионата Европы 2020 года.

Дания: Шмейхель, Кьер, Меле, А. Кристенсен, Дилейни, Эриксен, Васс, Винн, Хейбьерг, Ю. Поульсен, Брайтвайт.

Финляндия: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Спарв, Уронен, Похьянпало, Райтала, Пукки.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.



Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.