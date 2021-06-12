Колыванов: сегодня День России. Если победим Бельгию, какое счастье будет у народа!

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы – 2020 со сборной Бельгии.



«Надеюсь, сегодня сборная России не проиграет. Думаю, счёт будет 1:1. Играем с очень сильной командой, будет непросто. Ничья — неплохой результат с Бельгией. Очень важно не проиграть первый матч. Тем более, сегодня День России! Если выиграют, какое счастье будет у всего народа! Команда выйдет с сумасшедшим настроем, понятно, будет определённое волнение.



Вчера итальянцы, наверное, всех удивили своей игрой: желанием, рвением, настроем. Не знаю, о чём думали турки, играли инертно, без всякого движения. Сегодня будем болеть за наших и ждать победы! Если сыграем вничью, то, честно, я тоже буду доволен», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.