Журова: сборная России откажется преклонять колено? Акция добровольная, есть же традиции

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на информацию, что сборная России не преклонит колено на Евро-2020.
«Это абсолютно добровольная история. Если кто-то не хочет поддерживать акцию, то это не значит, что он не поддерживает этих людей или те проблемы, к которым они хотят привлечь внимание. Акция должна быть добровольной, и нельзя к ней присоединяться насильно. Если кто-то не присоединился, то это не значит, что ему безразлично, что он к ней относится неправильно. Не надо связывать эти вещи. К сожалению, их почему-то связывают: не встал на колено — не поддерживаешь темнокожих людей. Есть же традиции. Насколько вставать на колени соответствует традициям верующих людей, например? Может быть, мусульманин поддерживает идею, но считает, что можно делать это другим способом и что необязательно вставать на колено. Возможно, если бы эта акция не была связана со вставанием на колено, то больше бы людей её поддержало. Допускаю, что у многих иностранцев это вызывает определённое недовольство, но они об этом не говорят. Сто процентов. И чем тогда эта акция хороша?» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 12 июня 2021
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