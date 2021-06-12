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Журова: сборная России откажется преклонять колено? Акция добровольная, есть же традиции

Журова: сборная России откажется преклонять колено? Акция добровольная, есть же традиции
Михаил Рождественский
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Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на информацию, что сборная России не преклонит колено на Евро-2020.

«Это абсолютно добровольная история. Если кто-то не хочет поддерживать акцию, то это не значит, что он не поддерживает этих людей или те проблемы, к которым они хотят привлечь внимание. Акция должна быть добровольной, и нельзя к ней присоединяться насильно. Если кто-то не присоединился, то это не значит, что ему безразлично, что он к ней относится неправильно. Не надо связывать эти вещи. К сожалению, их почему-то связывают: не встал на колено — не поддерживаешь темнокожих людей. Есть же традиции. Насколько вставать на колени соответствует традициям верующих людей, например? Может быть, мусульманин поддерживает идею, но считает, что можно делать это другим способом и что необязательно вставать на колено. Возможно, если бы эта акция не была связана со вставанием на колено, то больше бы людей её поддержало. Допускаю, что у многих иностранцев это вызывает определённое недовольство, но они об этом не говорят. Сто процентов. И чем тогда эта акция хороша?» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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