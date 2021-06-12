Брил Эмболо признан лучшим игроком матча Уэльс — Швейцария

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо признан лучшим игроком встречи матча 1-го тура чемпионата Европы — 2020 со сборной Уэльса (1:1). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в «Твиттере».
12 июня состоялся матч сборных Уэльса и Швейцарии. Он завершился ничейным исходом – 1:1. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Матч обслуживала бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогали ему ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.
В первом тайме команды так и не смогли отличиться. А на 49-й минуте Брил Эмболо после передачи полузащитника Шердана Шакири выиграл борьбу и открыл счёт. На 74-й минуте форвард Уэльса Киффер Мур воспользовался передачей полузащитника Джозеффа Моррелла и отыграл отставание.
- 12 июня 2021
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