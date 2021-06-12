Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эриксену делают массаж сердца на поле

Эриксену делают массаж сердца на поле
Алексей Ласнов
Комментарии

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, потерявшему сознание на поле во время первого тайма матча 1-го тура чемпионата Европы с Финляндией, делают непрямой массаж сердца.

Врачи оказывают помощь игроку прямо на поле. Игроки сборной Дании стоят вокруг Эриксена и медиков, закрыв футболиста от камер. Болельщики и футболисты датской команды плачут.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021