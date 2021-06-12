Матч Дании и Финляндии прерван
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Матч сборных Дании и Финляндии на чемпионате Европы — 2020 прерван.
Полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание на поле во время матча Дания — Финляндия, унесли с поля.
Эриксена несли игроки сборной Дании за ширмой. До этого врачи оказывали помощь игроку прямо на поле.
Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.
Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступят национальные команды России и Бельгии.
Новость по темеИгроки сборной Дании унесли с поля потерявшего сознание Эриксена
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