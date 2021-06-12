Алисон Бекер: молюсь за тебя, Эриксен!

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер опубликовал пост в «Твиттере» после инцидента в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между Данией и Финляндией.



В конце первого тайма полузащитник датской команды Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.



«Молюсь за тебя, Эриксен!» — написал Алисон.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Новость по теме Эриксена доставили в госпиталь