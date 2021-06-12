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Болельщики скандировали фамилию Эриксена после объявления диктора

Болельщики скандировали фамилию Эриксена после объявления диктора
Алексей Ласнов
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Болельщики, присутствующие на матче Дания — Финляндия, скандировали фамилию полузащитника датчан Кристиана Эриксена после объявления диктора на стадионе, сообщившего о прибытии игрока в госпиталь.

Эриксена увезли со стадиона на скорой. Футболиста, потерявшего сознание на поле во время матча Дания — Финляндия, унесли с поля. До этого врачи оказывали помощь игроку прямо на газоне.

Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Напомним, в группе В, помимо датчан и финнов, выступают национальные команды России и Бельгии.

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