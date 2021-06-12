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Эриксен упал без сознания, медики спасали на месте. Его жена плакала на поле. Фото

Эриксен упал без сознания, медики спасали на месте. Его жена плакала на поле. Фото
Егор Филиппов
Кристиан Эриксен упал без сознания
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12 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» во время матча первого тура Евро-2020 в группе B между сборными Дании и Финляндии датский полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание. Встречу приостановили, медики оказали игроку первую помощь.

Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Некоторое время ему делали непрямой массаж сердца. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — швейцарец Сандро Шерер.

Главные фото происшествия — в фотоподборке «Чемпионата».

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